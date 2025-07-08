Suriye, Türk vatandaşlarından vize ücreti alacak!

Suriye'de Esat’ın devrilmesi ve iç savaşın sona ermesiyle birlikte ülkede yeni bir dönem başladı. Suriye’de yapılanma çalışmaları devam ederken Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiren yeni bir karar yürürlüğe girdi.

Şam yönetimi vize ücretlerini güncelledi

Daha önce vizesiz seyahat edilebilen Suriye'ye artık ücretli giriş olacak. Ekonomik ve siyasi yapısını yeniden inşa eden Şam yönetimi, vize ücretlerini güncelledi.

Suriye Türk vatandaşlarına vize uygulamasını başlattı

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Temmuz 2025 tarihli 128 sayılı kararıyla yayınladığı listeye göre, Türk vatandaşları giriş süresine bağlı olarak Suriye’ye vizeyle girebilecek. Tek girişli vize 50 dolar, çift girişli 75 dolar, çok girişli vize ise 100 dolar olacak. Transit geçişler için de 25 dolar ücret belirlendi.

5 ülkeye muafiyet

Yayınlanan resmi tarifeye göre Sırbistan, Ürdün, Moritanya, Lübnan ve Malezya vatandaşları Suriye’ye vizesiz girebilecek. Türkiye ise bu listeye dahil edilmedi.

Türk plakalı araçlar için geçişler ücretli

Suriye kaynaklarına göre Türk plakalı araçlar için de yeni geçiş ücretleri belirlendi. Bir aylık geçici giriş için 50 dolar, üç ay içinse 200 dolar alınacak. Süre aşımı durumunda her hafta için 110 dolar ceza kesileceği ifade edildi.

Sosyal medyada tepkiler büyüyor

Suriye iç savaşı boyunca Türkiye, enerji, ekonomik ve askeri alanlarda 400 bin doları aşan yardımda bulunmuştu. Türkiye’nin destekleyici tutumuna karşın vize zorunluluğu getirilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.