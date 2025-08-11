Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak saat 04.55'te Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve 04.00'te 4,1 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.