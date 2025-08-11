  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı iki deprem daha meydana geldi
Takip Et

Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı iki deprem daha meydana geldi

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak saat 04.55'te Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve 04.00'te 4,1 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı iki deprem daha meydana geldi
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
AFAD duyurdu: Ankara güne depremle uyandıSon dakika | Ankara'da deprem olduGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Gündem
Balıkesir depreminde yıkılan binanın kolonlarının kesildiği iddia edildi
Balıkesir depreminde yıkılan binanın kolonlarının kesildiği iddia edildi
Depremde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendi
Depremde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendi
Kabine bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları
Kabine bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları
AFAD duyurdu: Ankara güne depremle uyandı
AFAD duyurdu: Ankara güne depremle uyandı
Balıkesir'de 6,1'lik deprem! Valilikten tatil açıklaması
Balıkesir'de 6,1'lik deprem! Valilikten tatil açıklaması
AFAD, Balıkesir depreminin ön raporunu açıkladı
AFAD, Balıkesir depreminin ön raporunu açıkladı
AFAD duyurdu: Ankara güne depremle uyandı

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Ankara güne depremle uyandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem