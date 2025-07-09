Sabah Yazarı Dilek Güngör’ün yazısına erişim engeli ve suç duyurusu!

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, 9 Temmuz 2025 tarihinde Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün köşe yazısında yer alan “cezaevinden beter koşullar” gibi ifadeleri kamuoyunu yanıltıcı buldu. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun birden fazla maddesine aykırılık gerekçesiyle re’sen suç duyurusunda bulundu ve yazının sabah.com.tr’deki dijital içeriğine erişim engeli getirilmesi için de ihbarda bulundu.

Karar, AİHM'in kararlarıyla çelişiyor

Kararın, Koç Holding’in duayen ismi İnan Kıraç ve ailesine ilişkin kamu yararı taşıyan bir yazıya yönelik olması dikkat çekti. Hukuk çevreleri, alınan bu kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin basın özgürlüğüne dair Handyside, Lingens ve Bladet Tromsø kararlarıyla çeliştiğini belirtiyor.

AİHM’e göre basın, tartışma yaratan, hatta rahatsız edici bilgileri yayımlama hakkına sahip. Karar, ifade özgürlüğüne darbe ve halkın haber alma hakkına engel olarak değerlendiriliyor. SONTV’nin bilgilerine göre, Güngör’ün avukatları, karar nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulunacak.