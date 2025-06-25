Eğilmez'den Merkez Bankası'na çağrı: Bunu açıklarsa herkes açısından daha iyi olur

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(İsrail-İran ateşkesi) Piyasalar bu işlere alıştı. 10-15 yıl önce Hürmüz Boğazı kapatılacak diye dedikodu çıksa dünya alt üst olurdu. Piyasa bunun devam etmeyeceğini gördüğü için rahattı. Artık bunların çok büyük etkisi yok. Bu olay döndü dolaştı Türkiye'yi etkiledi. 66'dan 75'e çıkınca arka arkaya benzin ve mazot zamları gördük. Bu devam etmeyecek ama bu aya yansıdı.

Merkez Bankası üzerinde bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerilim yaşanmasaydı haziranda faiz indirimi olabilirdi. Özellikle tekstilcilerin sanayinin faiz indirme baskısı vardı. Zaten koridorda oynayarak faizi indirdi. Haziranın enflasyonu ne çıkacak? Haziran beklentisi yüzde 1,5'ler falandı. Kur ve petrol etkisiyle yüzde 2,5'in altında çok zor çıkar haziran enflasyonu. Benim hesabım öyle Bu civarda olursa Merkez'in faiz indirmesi biraz zor olabilir. Haziran enflasyonu yüzde 2,5 ve yukarı çıkarsa temmuzda beklemek lazım.

"Merkez Bankası yıl sonu beklentiyi de açıklamalı"

Hanehalkının beklentisi geriliyor. Merkez Bankası'na tavsiyede bulunmak istiyorum. 12 ay sonrası beklentisini alıyor, bu yıl beklentisini de alsa. Herkes açısından daha iyi olur.

"Bu ortamda Fed'den faizi düşürmesi beklenmez"

Çekirdek enflasyonun ABD'de yükselmesi bekleniyor. Böyle bir ortamda Fed'in faiz düşürmesi beklenen bir şey değil. Şu ara indirim yapmayacak o net görünüyor. ABD'nin büyümesi yüzde 2'nin üzerinde. İşsizlik yüzde 4 civarında. Büyüme, potansiyel büyümeye yakın. Bir resesyon görüntüsü yok. O zaman faiz indirmesi için bir gerekçe yok.