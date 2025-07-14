Bakan Işıkhan: Hedefimiz güçlü istihdam, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira sigorta prim desteği sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz güçlü istihdam, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından son 2 yılda uygulanan sigorta prim teşvikleri hakkında paylaşım yaptı.
Bakan Işıkhan, hedeflerinin güçlü istihdam, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye olduğunu belirterek, "Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz" dedi.
Işıkhan, son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladıklarını belirterek, "2024 yılında 359,8 milyar TL, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar TL destek sağladık" dedi.
🎯Hedefimiz; güçlü istihdam, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye!— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 14, 2025
Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz.🤝
Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık.
▪️2024 yılında; 359.8 milyar TL,
▪️2025… pic.twitter.com/oeegD9ndbr