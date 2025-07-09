Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinden kayyum kısmen kaldırıldı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerindeki yönetim kayyumluğuna son verilirken, TMSF, söz konusu şirketlerde denetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Denetim kayyumu olarak yine TMSF görevlendirildi

TMSF'den yapılan açıklamada, TMSF'yi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi gereği yönetim kayyumu olarak görevlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliklerinin kararlarının bugünkü duruşmada İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kaldırıldığı belirtilerek, "Şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin denetim kayyumunun onayına bağlı kılınmasına karar verilmiş olup, denetim kayyumu olarak yine TMSF görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Şirketleri Dilan-Engin Polat çifti yönetecek

Denetim kayyumluğu kararının gereği olarak, bundan böyle Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinin sahipleri tarafından yönetileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak TMSF'nin atadığı denetim kayyumları tarafından denetlenmeye devam edilecek ve onayları alınmadan örneğin ödeme yapılamayacaktır. TMSF'nin kayyumluk yaptığı dönemde şirketler mevzuat gereği basiretli tacir sıfatıyla yönetilmiş, uluslararası muhasebe standartlarına uygun sistem kurularak kayıt dışı harcamalara son verilmiş ve özellikle şirketlerin kamu borç ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiştir. Denetim kayyumluğuna dair karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilecektir."