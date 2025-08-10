Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

Özdemir'in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulurken sabah saatlerinde Londra'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.

Epözdemir’in pasaportuna 4 suçtan tahdit kondu

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığını şu sözlerile aktardı:

"Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla bu sabah evinden gözaltına alındı. Epözdemir’in iş yeri ve evinde dijital materyallere el kondu Sabah Londra’ya gideceği öğrenilen Epözdemir’in pasaportuna 4 suçtan tahdit kondu."

İstanbul Kadıköy’de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması öncesinde avukat Rezan Epözdemir, “Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?” demiş Epözdemir'in tepkisinin ardından şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararını sosyal medyadan duyuran Epözdemir şunları söylemişti:

"Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi."

Rezan Epözdemir kimdir?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Siirt Baykanlı olan Epözdemir, köklü bir aileden gelmektedir.

Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Epözdemir, ilköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Osman Ülkümen Lisesi’nde alan Epözdemir, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun olarak hukuk kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken Epözdemir, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, doktorasını ise aynı enstitünün Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” başlıklı teziyle tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını aldı.

Rezan Epözdemir, 2007 yılında İstanbul Beşiktaş’ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile profesyonel kariyerine adım attı. Ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve spor hukuku gibi alanlarda uzmanlaşan Epözdemir, hem bireysel hem de kurumsal müvekkillere hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlenerek adalet mücadelesinde ön saflarda yer aldı. Özellikle 2009 yılında Münevver Karabulut cinayeti davasında Karabulut ailesinin avukatı olarak verdiği mücadele, Epözdemir’in adını geniş kitlelere duyurdu. Benzer şekilde, 2020 yılında Muğla’da vahşice katledilen Pınar Gültekin’in ailesinin avukatlığını yaparak hukuki süreçte kararlı bir duruş sergiledi.