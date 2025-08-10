  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı
Takip Et

AFAD duyurdu: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı
Takip Et

AFAD'ın sitesinden alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 04.46'da kaydedildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Benzine indirim gelecek mi? İşte 10 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 10 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Global Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke olduGlobal Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke olduEkonomi
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Pazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştü
Pazar sabahı İstanbul'da yoğun trafik oluştu: 4 şeritli yol 1’e düştü
Gayrettepe-Zincirlikuyu metro bağlantı tünelinde yeni düzenleme
Gayrettepe-Zincirlikuyu metro bağlantı tünelinde yeni düzenleme
Fransız profesörün İstanbul’da sır ölümü: Soruşturma başlatıldı
Fransız profesörün İstanbul’da sır ölümü: Soruşturma başlatıldı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
22 ilde sıcaklıklar 40-47,8 derece arasında değişti
22 ilde sıcaklıklar 40-47,8 derece arasında değişti
Tekirdağ'da 39 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da 39 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler!

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler!
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem