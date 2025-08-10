AFAD duyurdu: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinden alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 04.46'da kaydedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:04:46:53 TSİ
Enlem:39.23472 N
Boylam:28.05806 E
Derinlik:6.97 km
