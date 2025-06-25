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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Özeli CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin ''30 Haziran tarihinin bende bir itibarı yok. CHP'yi tartıştırmaya çalışıyorlar. Buna hep birlikte cevap vereceğiz. Butlan bir şeyin bütünüyle yok olması. Önemli olan milletin olmamak. Allah hiç kimseyi partimizin ve milletimizin gözünde butlan pozisyonuna düşürmemek'' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde;

''Arkadaşlar, yarın başlayacak olan Brüksel ve ardından Almanya seyahatimizden önce ve bu akşamki Büyükçekmece mitingimizden önce bugün Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün'ü, Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aykut Erdoğdu'yu, yine Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ı, Şişli Belediye Başkanımız Sayın Emrah Şahan'ı ve Gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret ettik.

"Hepimiz ve bu akşam bu mitingi gerçekleştireceğiz"

Bu olacak bir şey değil. Onun duygusallığı içindeyiz bugün hepimiz ve bu akşam bu mitingi gerçekleştireceğiz. Ekrem başkanımızın özellikle kendisinden ilgili değil ama çocuklarından ayrı annelerle ilgili, rehin alınan evlatlarla ilgili ya da yalnız bırakılıp tehdit ve şantaj unsuruna dönüştürülen evlatlarla ilgili çok ciddi bir rahatsızlığı var.

Diyor ki: Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya da razıyım. Beni birkaç ay sonra bırakacaklarına şimdi hemen anneleri, evlatları bıraksınlar. Biz yatarız. Nasılsa masumiyetimiz ispatlanınca çıkarız. Ama bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun yapılmasına ciddi itirazları var. Benim Ekrem Başkan'ın babasına yapılanlara gösterdiğim reaksiyonu Sayın Ekrem Başkan hatırlatarak babayla uğraşanın, evlatla uğraşanın, eşle uğraşanın aslında ne kadar çaresiz olduğu konusunda bir görüş birliğine vardık.

Gün itibariyle, an itibariyle 12 Haziran'da sahadan dönen ilk haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin 5,5 puan önündedir. İlk kez ilk kez yüzde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Dağıtılmadan öncesini söyledim. Ve milletimiz haklıyı haksızı ayırmış durumda. Bunu görmek lazım. Ha ben bunları burada anlattığım gibi anlatınca kızıyorlar. Ama buradan söyleyeyim."

CHP, 30 Haziran'daki kurultay davası için de hazırlık yapıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye başkanı ve yöneticisi tutuklu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 30 Haziran'daki kurultay davası için de hazırlık yapıyor.

Kasım 2023'te yapılan kurultayda Özgür Özel, 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan "mutlak butlan" (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçebileceği iddiaları kamuoyunda gündem olmuştu.

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