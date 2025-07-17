Minguzzi ailesinin avukatı Epözdemir ailesine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti: Senin kafanı kopartırız!

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Kadıköy’deki bit pazarında, yine 18 yaşından küçük bir çocuk tarafından bıçaklanmış, diğer çocuğun tekmeleriyle ağır yaralanmıştı. Minguzzi, 9 Şubat’ta ise yaşam mücadelesini kaybetmişti.

“Ahmet’in parka gitmesine dair görüntüler yok”

Katillerinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması öncesinde çok sayıda kişi Minguzzi ailesine destek için adliyeye önüne geldi. Anne Yasemin Minguzzi de duruşmanın başlamasını bekledi.

Grup, ellerindeki dövizlerle “Mattia Ahmet için adalet” ve “Çocuk değil, katil” ve “Ertelenen adalet istemiyoruz” sloganları attı. Burada açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şu bilgileri aktardı:

“Aradan geçen sürede iki şüphelinin de materyallerine el konuldu. Olayın ilk çıktığını düşündüğümüz yer parktaki görüntülere ilişkin kurtarılması için TÜBİTAK’a dilekçe yazıldı. Kayıtlar geldi ama sadece 4 saniye kurtarılabilmiş.

Bu 4 failin pazara girmeden önce parkta ateş yaktığı görüntüler paylaşıldı. Onlarla birlikte duran bir fail daha var. Ahmet’in parka gitmesine dair ise görüntüler yok.

"Ailemiz tehdit ediliyor"

Tanıklardan 6’sı bugün hazır edilecek, çapraz sorguları yapılacak. Bunların dışında diğer 2 sanığın da yargı önüne çıkarılacağını düşünüyoruz. Mahkeme her nasılsa birleştirme yapmadı. Bugün iki sanık olmayacak."

Avukat Epözdemir, kendisine ve ailesine tehdit mesajları geldiğini şu sözlerle açıkladı:

"Aile bize talepte bulunduktan sonra mağdur ailenin yanında olduk. Önce aileye tehditler, sonra mezara saldırı, bize tehditler, eşimize tehditler yapıldı. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor.

Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?”

Epözdemir daha önce kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Bildiğiniz üzere Kıymetli yavrumuz Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve yargılamalarda mağdur aile vekili olarak Minguzzi ailesinin avukatlığını yapıyoruz. Daha önce mezara saldırı, bize ve aileye tehditlerle karşılaştık. Bugün bu konuda yine… pic.twitter.com/nOrn5sMkdy — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) July 2, 2025

Dava ertelendi

Olaya ilişkin davanın dördüncü duruşması Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde bugün görüldü. Dinlenmesi gerken 7 tanığın hazır olmadığı gerekçesiyle duruşma 2 Ekim'e ertelendi.