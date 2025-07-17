Matia Ahmet Minguzzi cinayeti davası 2 Ekim’e ertelendi
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. İki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kadıköy'de bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Dava ertelendi
Dava 2 Ekim'e ertelenirken iki sanığın tutukluluk halininin devamına, tanıkların ise zorla getirilmesine karar verildi.
Reddi hakim talebi ile mahkeme heyeti çekilmişti
2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.
Minguzzi'nin anne ve babasına destek
Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.