Matia Ahmet Minguzzi cinayeti davası 2 Ekim’e ertelendi

Kadıköy'de bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava ertelendi

Dava 2 Ekim'e ertelenirken iki sanığın tutukluluk halininin devamına, tanıkların ise zorla getirilmesine karar verildi.

Reddi hakim talebi ile mahkeme heyeti çekilmişti

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.

Minguzzi'nin anne ve babasına destek

Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.