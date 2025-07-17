MSB kaynakları: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

"Dört PKK’lı terörist daha teslim olmuştur"

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklaması şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan dört PKK’lı terörist daha teslim olmuştur.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.

FETÖ ile mücadele

Diğer yandan Bakanlığımızın FETÖ Silahlı Terör Örgütüyle mücadelesi elde edilen bilgi ve belgeler ışığında ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde sürmektedir.Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir.

Hudut güvenliği

Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle 7 gün 24 saat esasıyla korunan hudutlarımızda hafta boyunca;

Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 şahıs yakalanmış, 772 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 752, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 42 bin 692’ye ulaşmıştır.

Suriye Harekât Alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 23 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dâhil 481 kilometre olmuştur.

İsrail'in Şam'a saldırıları

Bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur.

Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye’de, tarihî fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir.

İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır.

Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhâl son vermelidir.

Öte yandan, Gazze’de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir. Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze’ye girişinin sağlanması gerekmektedir.

Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Kıymetli Basın Mensupları, 10 Temmuz’da Bakanlık karargâhından çevrim içi bağlantıyla Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katılan Sayın Bakanımız, 11 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi ile Lahey Büyükelçimizi kabul etmiştir.

14 Temmuz’da İran Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında telefon görüşmesi gerçekleştiren Sayın Bakanımız; aynı gün Bakanlığımızda, 15 Temmuz’da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' anma programlarına iştirak etmiştir.

16 Temmuz’da, 'Askerî Fabrikalar Çalıştayı'na katılan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Ay Yıldız projesi ile ilgili toplantı yapan ve incelemelerde bulunan Sayın Bakanımız, ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir.

Bakanımız, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile 'Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştır.

3 Haziran’da bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’a komuta kademesiyle birlikte bugün (17 Temmuz) nezaket ziyaretinde bulunan Sayın Bakanımız, yarın da (18 Temmuz) Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millî Savunma Üniversitemizde gerçekleştirilecek '14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi' ile '7'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi' mezuniyet törenlerine katılacaktır.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Kazakistan Genelkurmay Başkanı’nın resmî davetlisi olarak Astana’yı ziyaret etmiş, mevkidaşı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve Kazakistan Savunma Bakanı tarafından kabul edilmiştir."

Suriye'deki son gelişmeler

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son gelişmeler ile İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir.

Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir.

Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Ülkemiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır.

Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir.

Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik.

İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”