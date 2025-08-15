BESTİ KARALAR

AK Parti’nin her ay hazırlanan ve çeşitli konularda yapılan kamuoyu araştırması temmuz raporu tamamlandı. AK Parti’nin masasında ki son kamuoyu araştırmasında Türkiye ve dünya gündemine yönelik sorular yöneltildi. İç politikadan dış politikaya, ekonomiden güvenliğe toplumsal olaylara ilişkin toplumun nabzı tutuldu. Yapılan kamuoyu araştırmasına göre toplumun yüzde 70’i İsrail’in Türkiye için bir tehdit olduğunu düşünüyor.

Özel ilk sırada

Ankette; eylül ortasında CHP’nin 38. Olağan Kongresi ile ilgili görülecek dava sonucu beklenirken, ankette kurultayın yenilenmesi halinde kimin genel başkan olacağı da soruldu.

Katılımcıların yüzde 23.7’si Özgür Özel, yüzde 17.5’ i Mansur Yavaş, yüzde 16.8’i Ekrem İmamoğlu, yüzde 13.1’i Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1.2’si ise partiye geri dönen Muharrem İnce’yi gösterdi.

Yapılan anket sonuçlarına göre; İsrail’in Türkiye için bir tehdit olduğunu düşünenlerin oranı: Yüzde 70.7, tehdit olduğunu düşünmeyenlerin oranı ise 29,3.

Toplumun dizilere olan ilgisi

AK Parti toplumun nabzını tutmak için araştırmalar yapmayı sürdürüyor. AK Parti’nin masasında yer alan bir ankette toplumun dizi tercihleri analiz edildi. Toplumun dizi tercihlerinde devletin güçlü olduğu, adaletin sağlandığı, düzenin kurulduğu kurguların öne çıktığı ifade edildi.

AK Parti seçmenin medya tercihleri ve dizilere duyulan tercihlerine de yer verildi. Ankette; siyasal düzlemde de benzer bir düzen ve huzur arzusunun izlerini taşıdığı vurgulandı.

Toplumun, gerçek dünyada eksikliğini hissettiği toplumsal güven ve anlam duygusunu ekranlar aracılığıyla kolektif bir telafi mekanına dönüştürdüğü tespitine de yer verildi.

Yapılan anket sonuçlarına göre özellikle son aylarda toplumun haber programlarına olan ilgisinin arttığı tespitine yer verilirken, yerli diziler ise ikinci sırada yer aldı.