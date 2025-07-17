Kadın örgütleri Ayşe Tokyaz için yürüdü: Kız kardeşinin şikâyetleri dikkate alınmadı

Birçok kadın örgütü, İstanbul Eyüpsultan’da valizde cesedi bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz için Kadıköy’de yürüdü. Ayvalıtaş Parkı’ndan Süreyya Operası’na yürüyen kadınlar, devletin koruma yükümlülüğünü sorguladı.

Genç Feministler Federasyonu’ndan Esra Dicle, yürüyüşün ardından kadınlar adına konuştu. Dicle, “Bugün burada Ayşe Tokyaz için toplandık. Ayşe bu yılın daha yarısında öldürülen yüzlerce kadından sadece biri. Bu öldürülen kadınlar yalnızca birer sayı değil her biri bir hayatı temsil ediyor” dedi.

Fail gizli bilgilere erişti

Dicle, Ayşe’nin öldürülme sürecini anlattı: “Ayşe henüz 22 yaşında eğitim için Hatay’dan İstanbul’a gelmiş bir kadındı. Daha önce de Ece Gül’ün şüpheli ölümünde sorgulandığı ama delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılan eski polis amiri Cemil Koç tarafından İstanbul’da tehdit edildi, alıkonuldu, şiddet gördü ve vahşice öldürüldü. İhraç edilen bir polis amiri olmasına rağmen adli sicil kaydı gibi gizli tutulması gereken bilgilere erişebilen fail, bu bilgilerle Ayşe’yi tehdit edip alıkoydu.”

Dicle, failin başkalarının yardımıyla Ayşe’nin cesedini bir valize koyarak Eyüpsultan’da bir yol kenarına attığını söyledi.

“Kız kardeşinin şikâyetleri dikkate alınmadı”

Dicle, ikiz kız kardeşinin yaşadıklarını aktardı: “İkiz kız kardeşi Ayşe’den haber alamayınca onu bulmak için devlet kurumlarına başvurduğunda ise şikayetleri görmezden gelindi, karşılık bulmadı. Hatta failin de önceden polis amirliği yaptığı Halkalı Karakolu’nda kız kardeşinin verdiği ifadeler fail ile paylaşıldı ve onun da fail tarafından tehdit edilmesine sebep oldu.”

“Biz biliyoruz ki bu yaşananlar kadın düşmanı politikaların bir sonucudur. Kadına yönelik şiddet ülkenin her yerine sinmiş durumda” diyen Dicle, devletin rolünü eleştirdi: “Devlet kadınları korumamakla kalmayıp cezasızlık politikalarıyla şiddetin yayılmasında rol alıyor.”

Dicle, “Şiddete karşı sıfır tolerans diyen devlet faili korumaya devam ediyor devamında başka kadınlar da öldürülüyor. Ayşe’nin kardeşinin şikayetinin dikkate alınmıyor olması bile devletin cezasızlık politikasının göstergesidir” dedi.

Sorumlu memurların yargılanması istendi

Dicle, devletin sorumluluğunu hatırlattı: “Devletin bu konudaki sorumluluğu sadece faili cezalandırmak değil, faili önlemek, mağduru korumak ve adaleti sağlama yükümlülüğünü de kapsar. Devletin faili önlemede toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak gibi bir yükümlülüğü de vardır.”