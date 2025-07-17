Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürüp cesedini valize koyduğu iddia edilen ihraç polis ve eski sevgilisi Cemil Koç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Eyüpsultan’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde 13 Temmuz’da yol kenarına bırakılan bir valizin içinde 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine dün sevk edilen İhraç polis Cemil Koç (38), Cemal A., Erhan G., Barış Can A., Necmettin E., Yusuf Ziya S. ve Mustafa Enes A. tutuklandı. Cemil Koç "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Merdivenlerden düştü"

Sabah'ın ulaştığı ifadeye göre Cemil Koç, savcılıkta Ayşe Tokyaz'ın uyuşturucu etkisinde bulunması ve dubleks evindeki merdivenlerin dar olması sebebiyle düşerek kafasını çarpması sonucu hareketsiz kaldığını, Ayşe Tokyaz'ın öldüğünü anlayarak paniğe kapıldığını, yardım için arkadaşını aradığını, arkadaşını sitenin çevresinden plakalı aracıyla alarak siteye girdiklerini ve eve birlikte çıkmalarının akabinde maktulü valize kendisinin koyduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın valizin içerisinde cansız bedeni 14 Temmuz'da bulunmuştu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı katledip valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen eski erkek arkadaşı olan ihraç polis Cemil Koç (38) ile birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edilmişti.

Cemil Koç'un, 2024 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan meslekten ihraç edildiği, hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak' suçlarından kayıt olduğu bildirilmişti.

Ayrıca Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cemil Koç’un, Tokyaz'ın cansız bedenini saklamak için 500.000 lira karşılığında taksici tuttuğu ortaya çıktı.

16 Temmuz'da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cemil Koç, "tasarlayarak öldürmek", yardım eden diğer 6 şüpheli de "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan tutuklandı.