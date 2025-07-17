Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras'tan dikkat çeken istek: Tahliyemi İstemiyorum

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davanın 10'uncu celsesi başladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin salonunda yapılan duruşma için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Ara karar bekleniyor

Davada, aralarında otel işletmecileri, şirketin yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari kadro, iş güvenliği uzmanları ile Bolu İl Özel İdaresi'nden bazı yetkililerin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmanın ardından ara kararları açıklaması bekleniyor.

Genel Müdür Emir Aras tahliyesini talep etmedi

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras tahliyesini talep etmedi. Tutuklu sanık Emir Aras şunları söyledi:

"Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım"

Yangından ailesiyle birlikte kaçtı

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül'ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, geçtiğimiz günlerde duruşmada yaptığı savunmada, "Saat 03.32'de eşim 'Dışarıdan sesler geliyor' dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, 'Koş kızı al, yangın var galiba' dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Odadan hızlıca uzaklaştı

Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan Emir Aras'ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.

"Vicdansız, aynı koridordasın"

Duruşmada müşteki olarak söz alan, yangında annesi, kardeşi ve yeğenini kaybeden Bülent Akişli, kamera kayıtlarını izlediğini belirterek, "Emir Aras gözümün içine bakar mısın? Bugün sabah kamera kayıtlarını izledim. Diyordun ya 'Kapıları çaldım, bağırdım.' Hiç alakası yok, kapıyı açtın, telefonla dışarı çıktın, içeri girdin, eşini ve çocuğunu aldın, o masum insanlara sesini bile çıkarmadan çıkıp gittin. Sen 7. katta yatarken benim annem, kardeşim ve yeğenim de 7010 numaralı odada yatıyordu vicdansız, aynı koridordasın." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.