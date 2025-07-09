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Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı: Yüzde 74 engelli bırakıldım

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, hastanede geçirdiği süreç sonucunda yüzde 74 oranında engelli kaldığını açıkladı. Yazıcı, ihmali olduğunu öne sürdüğü hastaneye dava açmaya hazırlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı: Yüzde 74 engelli bırakıldım
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Son aylarda ciddi bir sağlık sorunu yaşayan ve yoğun bakımda günler süren tedavinin ardından iyileşen ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, geçirdiği zor süreci sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kolesterol, şeker hiçbir hastalığı olmayan insandım!"

Tedavi sürecinde yaşanan ihmaller nedeniyle yüzde 74 oranında engelli kaldığını belirten Yazıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, 'Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim' diyen, 7,5 saat düzeltirken organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum. Adını şimdilik yazmıyorum.

O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol, şeker hiçbir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hâlâ kanıyor.

Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da böbreğimi geri ver yazacak. Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım?"

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