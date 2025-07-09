  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de orman yangını: Ekipler Menemen’e sevk edild
Takip Et

İzmir'de orman yangını: Ekipler Menemen’e sevk edild

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele veren İzmir’de yeni bir yangın daha çıktı. Alevler hızla Menemen ilçesindeki ormana yayılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de orman yangını: Ekipler Menemen’e sevk edild
Takip Et

İzmir geçtiğimiz haftalarda günlerce süren orman yangınlarının ardından yeni bir yangınla sarsıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde orman yangını başladı. Hızla yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler bölgeye sev edildi.

Yangınlar güçlükle kontrol altına alınmıştı

Çeşme başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde günlerce süren yangınlar güçlükle kontrol altına alınabilmiş, yangınlar sonucunda şehirdeki birçok ormanlık alan küle dönmüştü.

Yangın hızla yayılıyor

Bugün öğlen saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan yangın hızla yayılırken, ekipler yangını yayılmadan önce söndürebilmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Mehmet Şimşek: Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azaldıMehmet Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştırEkonomi
DMM, orman yangınlarının ‘elektrik kaynaklı’ olduğu iddiasını yalanladıDMM, orman yangınlarının ‘elektrik kaynaklı’ olduğu iddiasını yalanladıGündem
Gündem
Burhanettin Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? Burhanettin Duran siyasi geçmişi, kariyeri, mesleği?
Burhanettin Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? Burhanettin Duran siyasi geçmişi, kariyeri, mesleği?
İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı, Fahrettin Altun TİHEK Başkanı oldu
İletişim Başkanlığı'na Duran atandı, Altun TİHEK Başkanı oldu
Murat Çalık yoğun bakıma alındı
Murat Çalık yoğun bakıma alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
Özel: Bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz
Özel: Bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz
Özel: Erdoğan'ın grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır
Özel: Erdoğan'ın grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır