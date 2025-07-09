İzmir'de orman yangını: Ekipler Menemen’e sevk edild
Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele veren İzmir’de yeni bir yangın daha çıktı. Alevler hızla Menemen ilçesindeki ormana yayılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
İzmir geçtiğimiz haftalarda günlerce süren orman yangınlarının ardından yeni bir yangınla sarsıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde orman yangını başladı. Hızla yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler bölgeye sev edildi.
Yangınlar güçlükle kontrol altına alınmıştı
Çeşme başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde günlerce süren yangınlar güçlükle kontrol altına alınabilmiş, yangınlar sonucunda şehirdeki birçok ormanlık alan küle dönmüştü.
Yangın hızla yayılıyor
Bugün öğlen saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan yangın hızla yayılırken, ekipler yangını yayılmadan önce söndürebilmek için yoğun bir çaba gösteriyor.