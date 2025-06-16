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Trump: İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın savaşı kazanamadığını ve çok geç olmadan müzakere masasına oturması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Trump: İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"İsrail şu anda çok iyi durumda"

Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

"İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar"

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

ABD'nin İsrail ile İran arasındaki "savaşa" askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

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