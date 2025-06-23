Savaşın 11'inci gününde ABD'nin ardından İsrail de İran'ın nükleer tesisi Fordo'yu vurdu

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin fiilen ve resmen dahil olduğu İsrail - İran savaşı 11'inci gününde devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıların ardından Truth Social hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yapılan saldırıya ilişkin "Hasar çok büyük, operasyon güçlü ve kesindi" ifadelerine yer verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

Karşılıklı saldırılar devam ediyor

İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

İran da misilleme saldırıları yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

12:15 İran medyası: İsrail de Fordo'yu vurdu

İran merkezli Tasnim Ajansı, Kum kentinden yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin ardından İsrail'in de Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırdığını duyurdu.

12:00 İran'dan atılan füzeler, İsrail'in güneyinde elektrik kesintisine neden oldu

İsrail elektrik şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın attığı bir füzenin ülkenin güneyindeki stratejik bir elektrik santralinin yakınına düştüğü belirtildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle güneydeki pek çok yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Enerji Bakanı Eli Cohen, güney bölgesindeki 8 bin hanede elektrik kesintisi olduğunu ancak birkaç saat içinde sorunu çözeceklerini ifade etti.

İran, sabah saatlerinden bu yanan arka arkaya 3 ayrı misilleme saldırısı yaptı.

Yerel basın, İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) kenti başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde isabetler olduğunu yazdı.

11:55 İsrail'den Tahran'a yei hava saldırıları

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyururken, Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait "askeri noktaların hedef alındığı" savunuldu.

Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

Hedef alınan yerler arasında İran Kızılay binası yakınındaki bir bölge de yer alıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da yine İran Kızılay binası yakınındaki bir bölgeye saldırı düzenlemişti.

10:50 İsrail'den İran'ın 6 havaalanına saldırı: 15 uçak imha edildi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın batısında, doğusunda ve merkezinde bulunan 6 havaalanına saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, "İran'da hava üstünlüğü sağlama çabası doğrultusunda rejime ait 15 savaş uçağı ve helikopter imha edildi" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'da hava üstünlüğü sağlama çabası doğrultusunda rejime ait 15 savaş uçağı ve helikopter imha edildi. İran'ın batısında, doğusunda ve merkezinde bulunan rejime ait 6 havaalanına saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda pistler, yer altı sığınakları, 1 yakıt ikmal uçağı ve rejime ait F-14 ve F-5 uçakları ile 1 adet AH-1 taarruz helikopteri zarar gördü. İmha edilen uçaklar, Hava Kuvvetlerimize karşı kullanılacaktı. Hava Kuvvetleri, bu havaalanlarından havalanma imkanlarını ortadan kaldırarak İran ordusunun hava gücünü kesintiye uğrattı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca IDF bir başka açıklamasında sabah saatlerinde Kirmanşah bölgesi yakınlarındaki balistik füze tesislerine gerçekleştirilen yeni bir saldırıya değinerek, "IDF, İsrail'e karşı kullanılan karadan karaya füze depolarını vurdu. Hava Kuvvetlerine ait 15'ten fazla jet, istihbarat hizmetinin isabetli yönlendirmesiyle saldırıyı gerçekleştirdi. IDF, İran rejiminin askeri altyapısına saldırılarını yoğunlaştırıyor ve İsrail devletinin güvenliği için şart olan hava üstünlüğü sağlanana kadar da devam edecektir" açıklamasını yaptı.

10:15 İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

08:45 İran, İsrail'e ait insansız hava aracı düşürdü

İran'ın batısındaki Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran basınında yer alan haberde, düşürülen İHA'nın İsrail ordusuna ait "Hermes 900" olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

Düşürülen İHA'nın türüne ve nerede düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "herhangi bir bilgi sızma riskinin olmadığı" ileri sürüldü.

İran, geçen hafta da İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail İHA'sını düşürmüştü.

07:50 Trump: Saldırılarda İran'da nükleer tesisler yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası "hasar aldığını" söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.

Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade." dedi.

Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.

04:30 İsrail'den İran'a saldırı

İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti.

İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.

Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.

Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken, İranlı yetkililer gün içinde İsrail'in 10'dan fazla kente saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

03:10 Tel Aviv'de sirenler çaldı

İran, İsrail'e yönelik yoğun misilleme saldırısını başlattı.

Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.

İran'ın balistik füzelerine hava savunma sistemi karşı koymaya çalıştı.