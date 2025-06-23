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Trump: Saldırılarda İran'daki nükleer tesisler 'yok edildi'

ABD Başkanı Donald Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası "hasar aldığını" söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Saldırılarda İran'daki nükleer tesisler 'yok edildi'
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Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişen ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade" dedi.

Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.

Öte yandan, New York Times'ın (NYT) edindiği uydu görüntülerinde, Fordo tesisinin "destek binası" olarak adlandırılan beyaz renkli ve dışarıda bulunan binasının saldırıda herhangi bir hasar almadığı ve sığınak delici bombanın giriş yerleri ortaya koyulmuştu.

ABD'li bir üst düzey yetkili yaptığı açıklamada, ABD saldırısının Fordo nükleer tesisini yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktarmıştı.

Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtirken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil çeşitli güvenlik yetkililerinin, bu bölgelerin sadece "hasar aldığını" söylemesi dikkati çekmişti.

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