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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: İsrail'e mühimmat satışını durdurduk

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail-İran saldırıları sonrasında İsrail'e mühimmat satışının durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: İsrail'e mühimmat satışını durdurduk
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonrası İsrail'e mühimmat satışının durdurulduğunu açıkladı.

 Vucic: Hem İsrail'i hem de İran'ı dost olarak görüyorum

Başkent Belgrad'da Sırbistan Genelkurmay Başkanlığı genişletilmiş kurul toplantısı sonrası açıklama yapan Vucic, ülkesinin hem İsrail'i hem de İran'ı dost olarak gördüğünü söyledi.

"Mühimmat satışını durdurduk"

Vucic, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e mühimmat sattıklarını gizlemediklerini, eleştirilmesine rağmen İsrail'e destek vermekte kararlı olduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Vucic, İran ile çatışan İsrail'e mühimmat satışını durdurduklarını belirtti.

Orta Doğu'da barış istediklerini aktaran Vucic, "Hem İsrail hem de İran bizim dost ülkelerimizdir. Yahudiler burada her zaman saygı görmüştür. Her iki halk da bizim dostumuzdur" dedi.

"Herkes bu kuralları çiğnedi"

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını da değerlendiren Vucic, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi. Artık ne adalet ne de kurallar var. Batı, Rusya'ya ya da başka birine toprak bütünlüğü konusunda nasıl ders verecek? Herkes bu kuralları çiğnedi. Dünya tam anlamıyla kaosa sürükleniyor. Artık herkesin herkese saldırma hakkı varmış gibi davranılıyor. Delilik dünyaya yayıldı. Güvenilecek kimse kalmadı."

 "Sırp ordusunu güçlendiriyoruz"

Vucic, Sırp ordusunu güçlendirmek istediklerini, son 10 yılda bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Sırbistan'da zorunlu askerlik uygulamasını başlatacaklarını aktaran Vucic, bunun yanında profesyonel askerlerin koşullarını iyileştirmek için çalışıldığını sözlerine ekledi.

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