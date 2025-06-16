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İsrail, İran Devlet Televizyonu canlı yayında vurdu! İşte o anlar...

İsrail ordusu İran Devlet Televizyonu'nu canlı yayın esnasında vurdu

Haber Merkezi
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İsrail, İran Devlet Televizyonu canlı yayında vurdu! İşte o anlar...
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İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününe girdi. İran, İsrail'in Kirmanşah'a düzenlediği saldırıda Farabi Hastanesi'nin zarar görmesini "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

Netanyahu, "İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'ın hava sahasında kontrolü sağladı" iddiasında bulundu, Tahran halkına tahliye çağrısı yaptı. İran'dan da Tel Avivlilere kenti terk edin çağrısı geldi.

İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu vurdu

İsrail, İran devlet televizyonu IRIB’in canlı yayınında yetkililerin “Tel Aviv’i sert şekilde vurduk” açıklamasını yaptığı sırada hava saldırısına uğradı.

İran devlet televizyonu binasından dumanlar yükseliyor.

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