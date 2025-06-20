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Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimaliyle ilgili "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki ve İsrail-İran arasındaki savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ihtilaflar için bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyleyen Putin, İran ile her gün temas halinde olduklarını belirtti.

Rusya'nın hem İsrail hem İran'la temas halinde olduğunu kaydeden
Putin, "Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz" ifadesinde bulundu. 

Rus lider, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkındaki suikast iddialarına ilişkin ise "Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum" dedi. 

"Rus askerinin ayak bastığı yer bizim"

Putin, daha sonra ülkesinin Ukrayna’da yürüttüğü savaşa değindi.

Rus lider, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna'nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" iddiasında bulundu.

Putin "Ukrayna'nın egemenlik haklarından hiçbir zaman şüphe duymadıklarını" da söyledi. 

"3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"

Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" dedi.

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