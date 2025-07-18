Altın ilk yarıda hızlı yükseldi! Yükseliş devam edecek mi?

ŞENAY ZEREN

Altın, yatırımcısını enflasyona karşı korumaya devam ederken, ilk yarıda iyi bir karne çıkardı. Nisan ayında tarihi zirvesini 3500 dolara çıkaran ons altın, ocak-haziran dönenimde yatırımcısına yüzde 25 kazandırırdı. Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın ise, dolardaki nispeten yatay seyre rağmen ons altındaki hızlı yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 4.379 TL'ye çekti ve 2025 yılının ilk 6 ayında yatırımcısına yüzde 42 kazandırdı; böylelikle yatırım araçları arasında en çok kazanç sağlayan oldu.

Peki, altın fiyatlarını yükselten sebepler nelerdi? En başta ABD ekonomisine yönelik endişelerle zayıflayan dolar, ters korelasyon içinde olduğu altında güvenli liman etkisini çalıştırdı. İlk yarıda yüzde 11 zayıflayan dolar endeksi, altını diğer para birimleri sahipleri için daha ucuz hale getirdi ve bu da talebi artırdı. Yükselen jeopolitik gerilimler, küresel merkez bankalarının altın alımları ve yatırım fonlarına güçlü girişler de altını destekledi.

Merkez bankalarının altın alımları ve yatırım fonlarındaki iştah devam ederken, altının yönünde jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler belirleyici olacak.

Fed'den faiz indirim beklentisi ötelendi

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu ayki toplantısı 29-30 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Banka faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklayacak. Fed'den bu toplantıda faize dokunması beklenmezken, TSİ 21.30'daki basın toplantısında konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları önemli olacak.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Fed'den faiz indirim beklentisi eylül ayından ekim ayına ötelenmiş görünüyor. Fed'in yeniden faiz indirim döngüsüne başlamasıyla doların dünyada güç kaybetmesi ve ons altın fiyatlarının desteklenmesi bekleniyor.

Trump, Powell'ı istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk zamanlardan bu yana Powell'a faiz indirimleri konusunda baskı yapıp, görevden almakla tehdit ediyor ve bu da piyasa fiyatlamalarını değiştiriyor. Önceki gün yine Trump’ın Powell'ı görevden alabileceğine dair spekülasyonlar öne çıktı. Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump’ın Powell’ı görevden almayı planladığını söyledi; Trump daha sonra, “Powell’ı görevden almayı planlamıyorum” şeklinde söyleyerek piyasaları rahatlattı.

Fed Başkanı Powell’ın görev süresi dolmadan görevden alınması, en bağımsız merkez bankası olarak öne çıkan Fed’in bağımsızlığını sorgulatarak altının güvenli liman olarak cazibesini artırabilir.

UZMANLAR FED VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

"Riskler artarsa ons altın 4.000 doları görebilir"

CUMHUR ÖRNEK - PHİLLİP CAPİTAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI:

Haziran ve temmuz aylarında ons başına 3.250– 3.440 dolar aralığında dalgalanan spot altında hareketin yavaşladığını gözlemliyoruz. Temmuz ortasında jeopolitik riskler yeniden yükselse de ons altın 3.400 dolar direncinin altında kaldı. Ayrıca, beklentilerin üzerinde gelen Haziran ABD TÜFE verisi faiz indirim beklentilerini zayıflatsa da, altın fiyatları bu gelişmeden önemli ölçüde olumsuz etkilenmedi. 2025’in ilk yarısında merkez bankaları 1.037 ton net altın alımıyla rekor kırdı. Bu, altın fiyatlarını destekleyen en güçlü yapısal faktörlerden biri oldu.

Yılın kalanında altının seyrini Fed’in para politikası, Trump’ın ticaret politikalarının enfl asyon üzerindeki etkileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarından gelen talep belirleyecek. Jeopolitik ve ticari risklerin artması halinde, spot altının 3.500 dolar rekorunu aşarak 3.600–4.000 dolar aralığına tırmanabileceğini düşünüyoruz. Tersine, risklerin azalması veya faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda, altın fiyatlarında 3.100–3.200 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ancak, küresel merkez bankası talebinin güçlü seyretmesi nedeniyle 3.100 dolar desteğinin altına sarkmasını beklemiyoruz.

"Altında olası düşüşler uzun soluklu olmayacak"

SERKAN GÖNENÇLER - GEDİK YATIRIM BAŞ EKONOMİSTİ:

Altın fiyatları nisan ayından bu yana yatay dalgalı seyretse de, 2024 sonuna göre yüzde 26, 2023 sonuna göre de kabaca yüzde 60 yukarıda işlem görüyor. Son yıllardaki bu hızlı yükselişinin arkasında yatan nedenler arasında, merkez bankaları ile birlikte yatırım fonlarının jeopolitik risklere karşı artan fiziki altın talepleri ve son dönemde de tarife belirsizliğine karşı güvenli liman algısıyla artan talep öne çıkıyor. Bu faktörlerin yanında, son dönemde ABD’nin borçluluğa ilişkin artan kaygılar, rezerv para olan doların ‘güvenli liman’ statüsünü aşındırarak, talebin altına kaymasına da neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde, Trump yönetiminin vergi indirimleriyle birlikte ABD borçluluğuna ilişkin endişelerin artması altın fiyatlarının yapısal olarak yüksek kalmasını sağlayabilir. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları bir düzeltmeye maruz kalsa bile, dolara karşı oluşmaya başlayan bu güvensizliğin altın fiyatlarındaki düşüşleri sınırlandırabileceğini ve altın fiyatlarındaki olası düşüşlerin uzun soluklu olmayabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli teknik görünümüne bakacak olursak, altının yeni zirve seviyelere ulaşması için öncelikle 3.370- 3.380 dolar bölgesinin aşılması gerekiyor. Aşağıda ise, 3.280 dolar seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

"Altının cazibesi ortadan kalkmadı"

MURAT ÖZSOY - BİZ FİNANSAL DANIŞMANLIK KURUCUSU:

Yılın ikinci yarısında, ilk yarıdaki jeopolitik gündemin ve küresel tansiyonun nispeten biraz daha gevşemesine rağmen, ons altın fiyatının 3.200 doların altına gerilememiş olması çok önemli. Ons altın artık düşüşe geçer ve altının devri kapandı görüşlerinin tersine ben halen 3.200 dolar altına inmemiş bir ons altının cazibesinin ortadan kalkmayacağı görüşümü korumaya devam ediyorum. Küresel tansiyon hafif gevşese bile 3.200 dolar altına inmemiş olan ons altın bana şu mesajı veriyor: “Jeopolitik gündemin yeniden ısınması halinde her an yükselişe hazırım!”

Gram altın yıl bitmeden 4.500 TL’yi görecek

Gram altın tarafına baktığımızda da yılın başından bu yana 4.500 TL’nin yıl bitiminden önce yakalanacağı görüşümü de korumaya devam ediyorum. Basit bir matematik yapalım. Ons altın fiyatı en alt seviyede 3.200 dolara inse, yıl sonu dolar/TL kuru 44.80TL seviyesinde olsa (ki yılın ikinci yarısında ilk yarısı kadar bir artış olsa bile bu seviyeye geliyoruz) zaten yıl sonunda 4.500 TL üzerinden bir gram altın fiyatlaması ortaya çıkıyor. Küresel taraftaki haber akışlarının haricinde içerideki kritik haber başlığı da, Merkez Bankası’nın faiz indirim patikasına girmesi sonucunda bunun derecesine göre dolar/TL kurunda meydana gelebilecek artışlar.

Yatırımcı sadece bu iki başlığı takip etsin

Dolayısıyla onca veri akışı trafiği içerisinde altın yatırımcısının bence takip etmesi gereken sadece iki gösterge yeterli olur. Ons altın fiyatının 3.200 dolar altına inip inmediği ve dolar/TL kurunun yılın ikinci yarısındaki artışının yılın ilk yarısındaki artışın üzerinde olup olmayacağı. Bu iki gösterge gram altın yatırımcısı için yıl sonuna kadar yeterli bir kılavuz olacaktır.