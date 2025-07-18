Nehirleri hatırlayan bir teknoloji mümkün mü?

Pennsylvania’daki iki eski hidroelektrik santralinden 3 gigawatt’lık temiz enerji satın alacak olan Google, bu hamlesiyle sadece yapay zekâyı çalıştırmakla kalmayacak; aynı zamanda suyun gücünü yeniden hatırlayacak. Nehirlerin binlerce yıldır taşıdığı yaşam enerjisi, şimdi milyarlarca veriyi taşıyan dijital altyapılara can verecek. Ve bu dönüşüm, yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda doğayla kurduğumuz ilişki açısından da son derece anlamlı…

Bazen bir yatırım haberi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda varoluşsal bir meseleyi işaret eder. Google’ın Brookfield ile yaptığı 3 milyar dolarlık hidroelektrik anlaşması, işte böyle bir haber. Görünen taraf; bir teknoloji devinin büyüyen veri merkezlerini beslemek için temiz enerjiye yönelmesi… Ama derinlerde çok daha fazlası var: İnsanlığın, kendi yarattığı geleceği sürdürülebilir kılma çabası…

Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, ABD tarihinin en büyük hidroelektrik temelli kurumsal enerji anlaşması niteliğinde.

Brookfield Asset Management ile yapılan bu anlaşma kapsamında, Pennsylvania’daki iki hidroelektrik santralinden 20 yıl boyunca 3 gigawatt’lık temiz enerji tedarik edilecek. Anlaşmanın toplam değeri 3 milyar dolar ve bu yatırım aslında teknoloji çağının en kritik sorularından birine verilen stratejik bir yanıt niteliğinde: Yapay zekânın enerji iştahı nasıl doyurulacak?

Veri merkezleri enerji sektörünün yeni “ağırlık merkezleri” oluyor

Google, veri merkezleri için önümüzdeki iki yıl içinde Pennsylvania ve çevre eyaletlerde 25 milyar dolarlık yeni yatırım planladığını da açıkladı. Veri merkezleri, özellikle yapay zekâ uygulamalarının yükselişiyle birlikte, artık sadece dijital dünyanın kalbi değil, aynı zamanda enerji sektörünün yeni ağırlık merkezleri haline geliyor. ABD’nin yıllar süren enerji tüketimi durağanlığı, yapay zekâ ve bulut bilişim sayesinde yerini yeni bir yükseliş dönemine bırakmış durumda.

Hidroelektrik yeniden keşfediliyor

Google’ın bu hamlesi, şirketin yalnızca karbon ayak izini azaltma çabası değil; aynı zamanda yapay zekânın sürdürülebilir bir geleceğe hizmet etmesini sağlama arayışı. Bu noktada dikkate değer olan bir diğer unsur ise, hidroelektrik gibi klasik bir temiz enerji kaynağının yeniden keşfedilmesi. Rüzgâr ve güneş gibi daha popüler yenilenebilir kaynakların yanında, hidroelektrik yeniden stratejik bir rol üstleniyor.

Brookfield’a ait iki hidroelektrik santralinin modernizasyonu ve yeniden lisanslanması planlanıyor. Bu da bize gösteriyor ki, enerji dönüşümünde yalnızca yeni kaynaklar değil, mevcut altyapıların dönüştürülmesi de büyük önem taşıyor. Ayrıca, anlaşmanın ileride Orta Atlantik gibi diğer tesisleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Google’ın jeotermalden gelişmiş nükleere kadar son dönemde yaptığı karbon sıfır hedefli enerji anlaşmaları, şirketin enerji portföyünde çeşitliliğe ve teknolojiye dayalı çözümlere verdiği önemi ortaya koyuyor. Aynı zamanda PJM Interconnection ile birlikte yapay zekâ kullanarak şebekeye yeni enerji kaynaklarının daha hızlı entegre edilmesini hedeflemesi, teknolojinin yalnızca tüketici değil, dönüştürücü bir güç olabileceğini de gösteriyor.

Yapay zekânın geleceği, onu besleyen enerjiyle şekillenecek

Enerji meselesi bugün yalnızca çevreci bir yaklaşımın parçası değil; ekonomik rekabetin, dijital dönüşümün ve toplumsal sürdürülebilirliğin temel bileşenlerinden biri. Yapay zekânın geleceği, onu besleyen enerjiyle şekillenecek. Google’ın hidroelektrik hamlesi, bu gerçeği gözler önüne seriyor: Teknoloji devleri yalnızca veri değil, artık enerji de yönetiyor. Ve bu yönetim, önümüzdeki on yıllarda ekolojik denge ile ekonomik büyümenin kesiştiği noktada belirlenecek.

Google’ın bu büyük ölçekli iş birliği, enerji politikalarında da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Belki de artık sormamız gereken soru şu: Yapay zekânın enerjisi nereden gelmeli? Geleceği yeniden inşa ederken, nehirleri hatırlayan bir teknoloji mümkün mü?