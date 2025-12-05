Gençler için teknoloji, dünya için umut

Samsung Innovation Campus sayesinde soyut kodlar gerçek çözümlere dönüşüyor; bir kız çocuğunun hayalleri ise Türkiye’nin dijital dönüşümünde anlamlı bir misyona… Nisa Nur Taş’ın hikâyesi, gençlere yapılan yatırımın bir ülkenin kaderini değiştirebileceğinin en canlı kanıtı.

“Nisa Nur’un hikâyesi; öğrenme tutkusunun, azmin ve kararlılığın bir fırsatla birleşince nasıl bir potansiyele dönüşebileceğinin benzersiz bir kanıtı. Sivas’tan başlayarak Güney Kore’ye uzanan bu başarı hikâyesi, bir kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirebileceğinin hatta bunun da ötesinde, hayallerini son derece anlamlı bir misyona dönüştürebileceğinin somut bir örneği olarak hepimize ilham verdi.”

Bu sözler Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım’ ait...

Nisa Nur Taş, Samsung Innovation Campus Programı’na katılan gençlerden sadece birisi. Bugüne dek Türkiye’nin 81 ilinden 200 üniversiteden 25 binin üzerinde genç programa başvuru yapmış.

Innovation Campus, Samsung Electronics Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA’ların) nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve kapsayıcılık ilkelerinden ilham alarak 2019 yılında hayata geçti. Hedefi; yeni nesil işgücüne; yapay zeka, nesnelerin interneti, kodlama ve programlama alanlarında 4.Sanayi Devrimi’nde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları beceri ve yetkinlikleri kazandırmak ve bu sayede, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak.

Programın yaratmak istediği etkiyi Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım’dan ve bu etkiyi bizzat yaşayan Nisa Nur’dan dinledim.

Mezun olan gençlerin yüzde 90’ı istihdama katıldı

“Samsung Innovation Campus, gençlerin daha iyi fırsatlara sahip olabilmesi için ileri BT becerileri ve pratik yetenekler geliştirmelerine yardımcı olan küresel bir eğitim programı ve 350 saatlik kapsamlı bir eğitim müfredatından oluşuyor. Program gençleri son teknolojiler ve dijital beceriler anlamında geliştirirken aynı zamanda etkili iletişim, ekip çalışması, liderlik ve problem çözme becerileri gibi kritik sosyal becerilerin gelişmesine de odaklanıyor. Innovation Campus programından bugüne dek mezun olan gençlerin yüzde 90’ının istihdama katılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bugüne kadar 100’den fazla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden yapay zekâ ile geliştirilen bitirme projesi hazırlandı. Bu projelerin bazıları startup haline geldi. Bazı projeler fon desteği kazandı. Bazı projeler akademik makaleye dönüştü ve literatüre katkı sağladı. Bazı projeler de şirket içi girişimcilik projelerine ilham oldu.”

Yapay zekâda toplumsal cinsiyet eşitliği

“Bugüne dek Türkiye’nin 81 ilinden 200 üniversiteden 25 binin üzerinde gencimiz Innovation Campus programına başvuru yaptı. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Milli Teknoloji Akademisi’nin dijital öğrenme platformu Sektör Kampüste Programı’nın paydaşı olan Innovation Campus Programı, yapay zekâ eğitimlerini daha fazla üniversite kampüsüne taşımaya da devam ediyor. Bu iş birliği ile program Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de kapılarını yeni öğrencilere açtı. Yapay zekâ tüm dünyada sektörleri dönüştürmeye devam ederken, gelişiminin toplumsal değerlerle, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili değerlerle uyumlu olması çok önemli. Ne yazık ki, yapay zekâ teknolojileri genellikle toplumda mevcut olan cinsiyet önyargılarını da yansıtıyor. Kadınlar yapay zekâ geliştirme ile ilgili STEM alanlarında büyük ölçüde yetersiz temsil ediliyor. Bu engellerin üstesinden gelmek için yapay zekâda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık eğitimleri veriyoruz. Programa katılan kadınların oranı yüzde 52.”

Gençlere yatırım yaparak daha iyi bir dünya inşa etmeye katkı sunuyoruz

“Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde programın kapsayıcılığını artırarak daha fazla gence dokunmak istiyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl için mezun sayısını her yıl en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz. Araştırmalar, iş dünyasında 5 yıl içinde teknoloji becerilerine duyulan talebin çok hızlı bir ivmeyle artış göstereceğini gösteriyor. Türkiye, teknoloji alanında donanımlı, genç ve dinamik nüfusu ile bu fırsat kapısını bir sıçrama tahtası olarak kullanarak küresel arenada önemli bir oyuncu haline gelebilir. Biz de Innovation Campus programı ile gençlerin bilgi ve becerilerini geliştiriyor ve Türkiye’nin bu sıçramayı yapmasına katkı sunuyoruz. Ayrıca gençlere yapay zekâ teknolojileri konusunda derin bilgi birikimi aktarırken, aynı zamanda toplumsal ve çevresel fayda sağlayacak yapay zekâ projelerini hayata geçirmelerine de destek oluyoruz. Innovation Campus programı ile gençlere yatırım yaparak daha iyi bir dünya inşa etmeye katkı sunuyoruz.”

Nisa Nur Taş: Soyut kodlar gerçek çözümlere dönüşüyor

“Hayatımın büyük bölümünde Sivas’ta yaşadım. Üç yaşındayken babamdan istediğim robot oyuncak benim teknolojiyle ilk tanışmam oldu ve şu anki ‘ben’ olmamda büyük bir etkisi oldu. Lisans eğitimimi geçen sene tamamladım ve bu sene Güney Kore Hükümet Bursu ile AI alanında yüksek lisans yapma hakkı kazandım. Bu burs, Güney Kore Hükümeti tarafından verilen tam kapsamlı bir burs. 25 yaşındayım, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, bölüm birincisi olarak tamamladım. Innovation Campus’ün ilk önce 2025’in birinci Kodlama sınıfına katıldım, şimdi de 2025 ikinci Yapay Zekâ sınıfında eğitim alıyorum. Bilgisayar Mühendisliği eğitimime başladığım 2020 yılında, AI alanında çalışmalar yapmak istediğime karar verdim. O zamanlar daha AI henüz insanların günlük kullanımına sunulmamıştı fakat çok gelişeceğini ve hayatımızda çok şeyi değiştireceğini öngörüyordum. Bu değişimin bir parçası olmak istedim.”

Amaç sadece daha akıllı cihazlar üretmek değil, insanların hayatına dokunmak

“Innovation Campus eğitimlerinde Ekip Lideri ve Fikir Sahibi olarak yer aldım ve takım arkadaşlarımla FreeWayIn projesini geliştirdik. Engelli bireylerin kentsel alanlarda daha kolay gezinmesini desteklemek için tasarlanmış özelleştirilmiş bir navigasyon uygulaması geliştirdik. Bu uygulamanın farkı, diğer uygulamaların aksine sadece tekerlekli sandalye için değil görme, duyma engelli bireyler için de yardımcı olan bilgilere erişilebilmesi. Innovation Campus eğitimlerinde, kodlamadaki soyut konseptlerinin gerçek dünya problemleri ile anlatıldığında daha kolay bir şekilde öğrenmemizi sağladığını düşünüyorum. Bence yapay zekânın günlük hayatta bu kadar ulaşılabilir hale getirmesi, teknoloji bilgisi pek olmayan insanların bile hayatını kolaylaştırması açısından çok önemli. Burada öğrendiklerim sayesinde gördüm ki amaç sadece daha akıllı cihazlar üretmek değil, aynı zamanda insanların hayatına dokunan ve insan hayatını gerçekten kolaylaştıran çözümler sunmak. “

Sürekli öğren, cesurca üret

“Teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere en büyük tavsiyem, sürekli öğrenmeye devam etmeleri ve öğrendiklerini mutlaka uygulamaya dönüştürmeleri. Genellikle üniversitelerimizdeki eğitimler teorik bilgi odaklandığından öğrencilerde pratik eksikliği oluyor. Innovation Campus bu açıdan çok değerli çünkü yalnızca teknik bilgi vermiyor, aynı zamanda bizi düşünmeye, proje üretmeye ve ekip içinde çalışmaya teşvik ediyor. Gelecekte insanların hayatlarını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyorum.”