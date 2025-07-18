Fonların getiri yarışında hisse fonları öne çıktı

Geride kalan bir aylık süreçte hisse senedi fonları performanslarıyla dikkat çekti. En yüksek getiriyi Piramit Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu % 40,4 ile gerçekleştirirken ayın en çok kazandıran fonu oldu. Tera, Pardus ve Hedef Portföy’e ait serbest fonlar da %23 ile %28 arasında getiri sağladı. Yüksek volatiliteli hisselere odaklanan bu fonlar, temmuz ayında kayda değer getiriler elde etti.

Eurobond fonlarında dengeli artış

Döviz bazlı tahvillere yatırım yapan Eurobond fonları temmuzda %3 ile %3,7 arasında yükselişler kaydetti. Yapı Kredi Portföy, Garanti Portföy, Fiba Portföy ve QNB Portföy’e ait fonlar öne çıktı. Bu fonlar özellikle kurumsal ve döviz bazlı yatırımcılar için alternatif oluşturdu.

Para piyasası fonları istikrarını korudu

Tera Portföy, Allbatross Portföy ve Pusula Portföy para piyasası fonları %4’ün üzerinde getiri sundu. Aylık bazda risksiz ve düzenli getiri arayan yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Tüm fonlar TL cinsinden sabit getirili enstrümanlara dayalı yapısıyla öne çıkıyor.

Altın fonlarında durgun seyir

Altın fiyatlarının yatay hareketi fonlara da yansıdı. Trive Portföy Altın Fonu %0,92 getiri ile listenin başında yer alırken, diğer fonların getirisi %0,1 ile 0,7 arasında değişti. Temmuzda altın yatırım fonları nominal getiri sağlasa da reelde geride kaldı. Altın uzun vadede kazandırmasına rağmen dönem dönem performansında yatay seyir gözlenebilmekte.

ZEYNEP’E SOR

FİNANSMAN GİDER/NET SATIŞ MI, NET BORÇ/FAVÖK MÜ?

Finansman Gideri/Net Satış; borç maliyeti, faaliyet dışı baskı, yıllık trend. Dönemsel kur oynaklığı, kıyaslama sorunu, yetersizlik, faaliyet kârını görmeme.

Net Borç/FAVÖK; borç taşıma gücü, nakit yaratımı, kredi notuna etki. Dönemsellikten etkilenme, manipülasyon riski, yanıltıcılık, maliyeti görmeme.

İmtiyaz hakkını uzatmak istiyor. 150 milyon dolarlık yatırım önerdi. Görüşmeler halen sürüyor

Tav’ın Tiflis havalimanındaki işletme hakkı süresini uzatma ihtimali sizce nedir? / Sadık Kuyumcu

Sadık, TAV halihazırda Tifl is Uluslararası Havalimanı’nın işletme süresinin uzatılması için Gürcistan Hükümeti ile görüşüyor. Mevcut imtiyaz süresi Ocak 2027’de sona eriyor. Şirket, yolcu kapasitesinin yıllık 10 milyona çıkarılmasını hedefl eyen yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öneriyor. Karşılığında da en az 2031’e kadar imtiyaz hakkını uzatmayı teklif etti. Havalimanı işletmeciliğinde imtiyaz sürelerinin uzatılması, genellikle karşılıklı çıkar temelinde yürütülen altyapı yatırımlarıyla bağlantılı oluyor. Gelen veriler süre uzatma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Mevcut haliyle TAV, konumunu güçlendirmek istiyor

Gerçekleştirilen yeni iş bağlantıları olumlu. Gelirini koruduğu gibi yükseltmeyi de biliyor

Enka’nın yıl içi aldığı yeni işleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? / Meltem Yıldırım

Meltem, Enka İnşaat, dolar ya da euro bazlı işler alıyor. Yılın ilk yarısında toplam 84,1 milyar TL karşılığı yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi. Geçen yıl ise 100,5 milyar TL ciro elde etmişti. Aldığı yeni işlerin, yıllık satışlara oranı yaklaşık %84 seviyesinde. Oran, Enka’nın iş temposunu artıran yeni anlaşmalara eriştiğini ve iş hacmini sürdürebilir düzeyde beslediğini gösteriyor. Yıllık ciroyu karşılayacak düzeyde yeni iş alma başarısı, şirketin proje devamlılığı açısından önemli bir güvence anlamına geliyor. Paylaştığı ilk çeyrek verilerinde de satışlarını %64, esas faaliyet kârını %126 artırdı. Ancak dönem sonu kârı %18 düştü.

YATIRIM FONLARI

ATA Portföy’ün yönettiği AED fonu yılbaşından bu yana %12 getiri sağladı

ATA Portföy Birinci Değişken Fon (AED), portföyünün %61,4’ünü hisseye, %21’ini özel sektör ve devlet tahviline, %9,6’sını yatırım fonlarına ayırıyor. Fon, hisse senetlerinde Garanti Bankası, Akbank, THY, TAV, Türk Telekom gibi büyük ölçekli şirketlerde yoğunlaşıyor. Toplam büyüklüğü yaklaşık 49,4 milyon TL olan fonun yatırımcı sayısı 983 ile sınırlı kalırken doluluk oranı %4,10 seviyesinde bulunuyor. Makroekonomik verileri gözeterek çoklu varlık yaklaşımını benimsiyor. Aktif yönetim stratejisiyle TL bazında orta ve uzun vadeli getiri hedefiyle hareket ediyor. Hisse odaklı yapısını tahvil, fon ve ters repo ile destekleyerek hem büyüme hem de koruma hedefi güdüyor. Yılbaşından bu yana %11,15 getiri sağlayan AED, uzun vadeli beklentilerle hareket eden yatırımcılara alternatif sunuyor.

TAHVİL

Tera Yatırım, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Tera Yatırım, nitelikli yatırımcılara 14 Temmuz 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 170.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 360 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 9 Temmuz 2026 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

14Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,52 seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTERA72621 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞUŞ OTOMOTİV

Volkswagen ile iki pazar için niyet mektubu imzaladı. İhracat potansiyelini destekleyecek

Doğuş Otomotiv, 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü Volkswagen distribütörlüğü ilişkisini yurt dışına taşıyor. Volkswagen AG ile Irak ve Azerbaycan’da “Volkswagen” binek araçların satışı ve servis hizmetine yönelik yeni bir iş modeli geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı. Gelişme, Türkiye dışında bölgesel genişleme hamlesi olarak dikkat çekiyor. Doğuş Otomotiv’in Volkswagen ile olan iş birliğini Irak ve Azerbaycan’a taşıma niyeti, şirketin bölgesel büyüme stratejisinde yeni bir sayfa açtığını gösteriyor. Bu adımın gerçekleşmesi halinde Doğuş’un temsil gücünü daha da güçlendirmesi ve yurt dışı operasyonlarında deneyim kazanmasına olanak tanıyacaktır. Bu itibarla gelişme önemli. Sürecin ilerleyişi, şirketin ihracat odaklı büyüme potansiyelini de destekleyecek.

PAPİLON SAVUNMA

Portekiz merkezli firmaya yetki verdi. Farklı bölgelerde ürünlerinin pazara girişi sağlanacak

Papilon Savunma, kamu güvenliği ve adli bilimler alanında faaliyet gösteren ve merkezi Portekiz’de bulunan uluslararası bir teknoloji firmasıyla İş birliği ve temsilcilik sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında Papilon, Latin Amerika, Avrupa, Afrika’nın bazı ülkeleri ile Portekizce konuşan pazarlarda ürünlerinin pazara sunulması, satışı ve entegrasyonu için iş birliğine gittiği firmaya yetki verdi. İş ortağı firmanın kendi sistemlerine Papilon çözümlerini entegre ederek ortak ürün portföyüyle müşterilere ulaşması planlanıyor. Papilon’un bu adımı, sadece teknik entegrasyon değil, aynı zamanda erişim alanını genişletme açısından dikkat çekici. Anlaşma sayesinde, şirket yeni pazarlarda görünürlük kazanma ve kamu projelerinde yer alma fırsatlarını artırabilecek.

ARZUM

Ortaklardan aldığı faizsiz borç tutarı 102 milyon TL’ye çıktı. Geri ödemeyi yıl içi planlıyor

Arzum Ev Aletleri, finansal yükümlülüklerini azaltmak ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla A Grubu pay sahiplerinden 51 milyon TL tutarında yeni bir faizsiz borç aldı. Böylece ortaklardan sağlanan toplam faizsiz borç tutarı 102 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, olağanüstü bir ekonomik gelişme yaşamaması halinde bu tutarı 2025 yılı içerisinde geri ödemeyi planlıyor. Şirket ortaklarından sağlanan faizsiz borçlar, özellikle kısa vadeli finansal rahatlama ve nakit döngüsünü desteklemek açısından sık başvurulan bir iç kaynak yöntemi olarak öne çıkar. Bu tür işlemler, dış borçlanma maliyetlerine katlanmadan likidite sağlamasına imkân tanımakta. Aynı zamanda ortakların şirkete olan güvenini göstermesi açısından yatırımcılar tarafından da genellikle olumlu karşılanmakta.