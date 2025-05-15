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İstanbul’da kritik zirve: Putin ve Trump gelmiyor, Zelenski geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, bugün İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılmayacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Haber Merkezi
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İstanbul’da kritik zirve: Putin ve Trump gelmiyor, Zelenski geliyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı. 

Putin, İstanbul'a gelmiyor

Putin'in yer almadığı listede, Putin'in danışmanı, üst düzey diplomatlar ve savunma yetkilileri bulunuyor.

Rus heyetinde kimler yer alacak?

Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Trump, İstanbul'a gelmiyor

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye gitmeyecek. 

Zelenski yola çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Ankara'ya doğru yola çıktı. 

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