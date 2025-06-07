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Elon Musk geri adım attı: Trump paylaşımını sildi

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının Epstein dosyalarında yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildi.

Haber Merkezi
AA
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Elon Musk geri adım attı: Trump paylaşımını sildi
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Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden ABD Başkanı Donald Trumpile ilgili şiddetli eleştiriler yapan Elon Musk'ın bazı paylaşımlarını kaldırdığı anlaşıldı.

Musk'ın sildiği paylaşımlar arasında, "Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını" iddia ettiği paylaşımın da olduğu görüldü.

Ne olmuştu?

Elon Musk'ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk'ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüştü.

Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını öne sürmüştü.

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