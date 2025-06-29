İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İzmir Gaziemir'de çıkan orman yangını sebebiyle Adnan Menderes Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Uçaklar Dalaman'a yönlendirildi.

AJet ve Pegasus, İzmir’de meydana gelen orman yangınları ve şiddetli rüzgar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı’ndaki operasyonların etkilenmesi sonucu, İzmir kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti.