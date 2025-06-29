Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili Sakarya Taraklı’da açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Gece boyu devam eden çabanın yine keza Manisa Akhisar‘da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerini uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı.