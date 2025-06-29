Antalya'da Tarihi Kaleiçi'nde otel yangını paniği!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki 2 işletmeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Alevler, otelin yanında bulunan iki işletmeye sıçradı

Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan iki işletmeye sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için çalışma yürüttü. Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Yangın kontrol altına alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin açıklama yaptı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, otelde başlayan yangının 2 binaya daha sıçradığını ve toplam 3 işletmenin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının diğer binalara sıçrama riskinin ortadan kalktığını ancak henüz kontrol altına alınamadığını belirten Şahin, "Otelin 3 odası doluydu, müşteriler hemen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi. Şahin, yangının çıkış sebebinin henüz kesinleşmediğini dile getirdi.