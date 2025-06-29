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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan için taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Pakistan’da düzenlenen menfur terör saldırısını kınayarak, “Saldırıyı şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan için taziye mesajı paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyerek, “Türkiye olarak her zaman olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’ın yanında olacağız. Sevinçli günlerinde olduğu gibi, zor zamanlarında da kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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