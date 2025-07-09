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DEM Parti'den TBMM Başkanlığı'na tutuklu isimler için başvuru

DEM Parti, AİHM'in bir kez daha Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı vermesinin ardından Kobani davasında ağır cezalara mahkum edilen tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmaları için TBMM’de Genel Görüşme açılmasını talep etti.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den TBMM Başkanlığı'na tutuklu isimler için başvuru
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DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yaklaşık 9 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için dün verdiği ihlal kararının ardından TBMM Başkanlığı'na başvurdu. 

TBMM’de Genel Görüşme açılması talep edildi

DEM Partili Grup Başkanvekilleri, Demirtaş ve Kobani davasında tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin serbest bırakılmaları için TBMM’de Genel Görüşme açılmasını talep etti. Başvuruda Kobani davası için "Bu dava, esasen siyasi amaçlarla yürütülen bir yargılama süreci olup, hukuk zemininden kopuşun somut göstergelerinden biri haline gelmiştir" dendi.

"AİHM Kararları gecikmeden uygulanmalıdır"

Dilekçenin gerekçesi şu sözlerle ifade edildi:

"Selahattin Demirtaş ve Kobane Davası kapsamında benzer suçlamalarla tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin tutukluluklarının siyasi amaçlarla sürdürüldüğünün ve hukuka aykırılık teşkil ettiğinin, yargılamalarda ciddi usul ve hak ihlalleri yaşandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bu ihlalleri açık biçimde ortaya koyduğunun tespit edilmesi; Kobani Kumpas Davası sürecince yapılan yargılama ve verilen hükümlerin, demokratik siyasete, ifade özgürlüğüne ve yargı bağımsızlığına etkilerinin ortaya konulması, yürütülecek yasal ve siyasal çalışmaların, hukuki-demokratik standartlara uygun adımların belirlenmesi ve ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin derhal yerine getirilerek AİHM Kararları’nın gecikmeden uygulanmasına yönelik gerekli adımların ivedilikle atılması Meclis’in sorumluluğundadır."

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