Mansur Yavaş'ın "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" dediği iddia edildi: Böyle bir sözüm yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanladı.

Yavaş, CHP'nin 30 Haziran'da görülecek kurultay iptali davasından önce CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Yavaş ile yaptığı görüşmeyi YouTube yayınında anlatan gazeteci Ünsal Ünlü, Yavaş'ın kendisine Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapılmayacağını söylediğini aktardı.

Ünsal Ünlü'nün aktardığına göre Yavaş, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Böyle bir sözüm yok"

Mansur Yavaş ise "Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapılmayacağına" ilişkin sözleri Sözcü Gazetesi'nin verdiği haber üzerinde yalanladı.

Yavaş, "Böyle bir sözüm yok" dedi.