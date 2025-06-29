Ankara'daki 3.6 büyüklüğünde depreme ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saat 08:20’de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise saat 08:20’de Ankara Çubuk’ta 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Depremin, 10.62 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

"Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.