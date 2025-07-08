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DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer

DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına "Adana’da barış içinde yaşayan halkların belediye başkanını tutsak ederseniz, ilmek ilmek ördüğümüz Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer
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DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçim bölgem Adana’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasını kınıyorum. Adana’da barış içinde yaşayan halkların belediye başkanını tutsak ederseniz, ilmek ilmek ördüğümüz Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer! Kayyımlarla, halkın iradesini gasp etmekle, seçilmişleri dört duvar arasına koymakla, muhalif kanalları karartmakla bir yere varılamaz. Toplumsal barışın tesisi, demokratik bir toplum için seçilmişlere yönelik her türlü saldırının derhal son bulmasını talep ediyoruz." dedi.

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