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Bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Sağlık Bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına toplam 2.659 yeni kadro ihdası yapıldı.

Haber Merkezi
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Bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası
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"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların ünvan ve dağılımları

Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 150 ataşe, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatına 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları ihdas edildi.

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