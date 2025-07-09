Bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların ünvan ve dağılımları

Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 150 ataşe, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatına 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları ihdas edildi.