Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda paraya tutuklama!

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda belediye binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi.

110 bin Euro aldığını kabul etti

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Tüter, 110 bin Euro aldığını kabul etti ancak belediye makamında aldığı paraların iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına alınmadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu.

Gözaltı sayısı 41'e yükseldi

MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleriyle belgelenen rüşvet çarkıyla ilgili suçlamaları da kabul etmedi. İtirafçı olan Mehmet Engin Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı.

Belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı..