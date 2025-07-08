  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda paraya tutuklama!
Takip Et

Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda paraya tutuklama!

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda paraya tutuklama!
Takip Et

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda belediye binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi.

110 bin Euro aldığını kabul etti

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Tüter, 110 bin Euro aldığını kabul etti ancak belediye makamında aldığı paraların iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına alınmadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu.

Gözaltı sayısı 41'e yükseldi

MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleriyle belgelenen rüşvet çarkıyla ilgili suçlamaları da kabul etmedi. İtirafçı olan Mehmet Engin Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı.

Belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı..

4 ilde 19 mağazası var! 34 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde4 ilde 19 mağazası var! 34 yıllık dev şirket iflasın eşiğindeŞirket Haberleri
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybettiEski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybettiGündem
İŞKUR açıkladı: İşte en fazla işe yerleştirme yapılan 10 meslek...İŞKUR açıkladı: İşte en fazla işe yerleştirme yapılan 10 meslek...Ekonomi
Akaryakıta zam kapıda: İşte 8 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam kapıda: İşte 8 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gündem
Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı
Sözcü TV 10 gün süreyle karartıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Özgür Özel'e ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Özgür Özel'e ziyaret
DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer
DEM Parti'den Karalar tepkisi: Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı
Özel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin
Özel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Zeydan Karalar tutuklandı