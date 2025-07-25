Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi yakınlarında yangın paniği!

Korkutan yangın, Doktor Sezai Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar durumun büyümeden kontrol altına alınmasından dolayı derin bir nefes aldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, kuru otluk alanlarda sigara izmariti gibi ihmallerin büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.