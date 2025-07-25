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MKE ve GTÜ'den kuantum sensör teknolojilerinde stratejik iş birliği

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ile Gebze Teknik Üniversitesi, IDEF 2025'te imzaladıkları protokol kapsamında KUARGEM’in kurulması, ortak Ar-Ge projeleri, lisansüstü programlar ve yetenek kazanım faaliyetleriyle kuantum sensör teknolojilerine yön verecek.

Haber Merkezi
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MKE ve GTÜ'den kuantum sensör teknolojilerinde stratejik iş birliği
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Kocaeli

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE A.Ş.) ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF) 2025 kapsamında kuantum sensör teknolojileri alanında önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedefini destekleyen bu protokol, savunma sanayindeki yenilikçi atılımların ve iş birliklerinin öne çıktığı IDEF gibi uluslararası bir platformda gerçekleştirilmesiyle ayrı bir anlam kazandı.

Protokole, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, MKE A.Ş. Genel Müdürü İlhami KELEŞ, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ ve MKE A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ümit KIYAK imza attı.

İş birliği protokolü, Makine ve Kimya Endüstrisi bünyesinde Kuantum Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KUARGEM) kurulması, kuantum sensör teknolojileri üzerine bilimsel araştırmalar yapılması, yüksek lisans ve doktora programları, danışmanlık hizmetleri, laboratuvarların ortak kullanımı, aday mühendislik ve staj programları ile yetenek kazanımına yönelik çeşitli faaliyetlerde ortak çalışmalar yürütülmesini kapsıyor.

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