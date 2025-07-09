İstanbul Boğazı'ndaki kaçak otellere yıkım kararı çıktı

İstanbul Boğazı'nda bulunan Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel'deki kaçak yapılar için yıkım kararı çıktı.

Kaçak olarak teras yapıkları tespit edildi

Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel hakkında kaçak eklentiler gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Otellerin çatıyı yıkıp kaçak olarak teras yaptığı ortaya çıktı.

106 yapıdan 6'sı için yıkım kararı verildi

Yıkım kararı aralarında lüks 3 otelin de bulunduğu 106 yapıdan 6'sı için verildi. Denizin içine dolgu yapıldığı, merdiven kaldırıldığı tespit edildi. Yıkılacak 6 yapı; Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme mahallelerinde yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim başlatmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce kaçak yapının kaldırılması sağlandı. Son olarak İstanbul Boğazı’nda yürütülen saha taramaları kapsamında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi.

Sosyetenin gözde mekânları aykırı davrandı

Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bunlar arasında en dikkat çeken yer ise, sosyetenin gözde mekânlarından biri olan Bebek Otel oldu.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tespit etti

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından İstanbul Boğazı’nın en gözde semtlerinde yapılan denetimlerde aralarında Bebek Otel'in de bulunduğu birçok ünlü mekânda kaçak yapılar tespit edilmişti. Koruma Kurulu kararında söz konusu Bebek Otel'i binasıyla ilgili olarak olarak "Merdivenin kaldırılarak asansör eklendiği, çatı katının tam kata dönüştürülerek, çatının teras olarak kullanıldığı, cephede doğramaların değiştiği, panjur eklendiği, cephede bezeme ve bordürlerin kaldırıldığı, deniz tarafında yaklaşık 2 kat yüksekliğinde mekan eklendiği" belirtilmişti.

İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti

Bebek Otel sahibinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bebek Otel'le ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmişti.