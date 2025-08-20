İmamoğlu: Hiç ummadıkları belediyeleri kaybettiler, yakında koltuklarını kaybedecekler

Ekrem İmamoğlu, Üsküdar mitingine gönderdiği mesajın devamında "Onlar kaybettikçe, bu ülkenin çocukları kazanacak. Bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları, işçileri, emeklileri, memurları kazanacak. Milletin hakkı, milletin olacak. Türkiye, yıllardan beri özlediği adalete, hürriyete, berekete kavuşacak. Pazarda, okulda, hastanede, karakolda, mahkemede, sokakta…Herkes için her yerde adalet ve hürriyet hakim olacak." dedi.

CHP, Üsküdar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Mitingde İmamoğlu'nun mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Üsküdar, merhaba aziz İstanbul! Güzel Üsküdar’ın güzel insanları, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli gençler, çok sevgili çocuklar; hepinizi hasretle kucaklıyorum. Silivri’den Üsküdar’a selam olsun. Merhaba. Bu güzel semt için şarkılar, türküler yazıldı. Üsküdar, her dönem Boğaz’ın, İstanbul’un göz bebeği oldu. Biz, Üsküdar’a her zaman hak ettiği değeri verdik. 2019’dan bugüne İstanbul’un hangi ilçesine hangi hizmeti getiriyorsak, ayrı gayrı olmadan, Üsküdar’a da ulaştırdık. Bu şehrin her vatandaşını, ailemizin bir ferdi bildik. Tüm vatandaşlarımızın hayatına değer katacak projeler yaptık.

"Üsküdar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışıyla tanıştı"

Üsküdar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışıyla tanıştı. İBB olarak, 2019’dan bugüne, Üsküdar’da kreşleri çocuklarımızla buluşturduk. Üsküdar’ın bütün altyapı sorunlarını çözdük. Deniz karayla artık buluşmuyor. Atık sular ve pislikler Boğaz’a akmıyor. İktidarın ekonomi politikaları yüzünden, yarı aç yarı tok çalışan vatandaşlarımıza, yarı aç yarı tok okuyan gençlerimize, ucuz ve sağlıklı beslenme imkânı veren Kent Lokantamızı açtık. ‘Belediyenin işi, vatandaşa iş bulmak değildir’ demişlerdi. Biz ise görev bildik ve 240 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkânı sağlayan Bölgesel İstihdam Ofislerimizin 2 şubesini Üsküdar’da açtık. Ailelerimize maddi destekte bulunduk, öğrencilerimize, gençlerimize burs olanakları tanıdık. Üsküdar’a yeni deniz hatları kazandırdık.

"Ne kimsenin hakkını yedik ne de boğazımızdan haram lokma geçirdik"

İlçe belediye başkanlarımızın hizmet azmi ve çalışkanlığıyla daha da fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken ne kimsenin hakkını yedik ne de boğazımızdan haram lokma geçirdik. Bu vatanın evlatlarının hakkına, rızkına göz dikmedik. Kaynakları har vurup harman savurmadık. İşte bu yüzden İstanbullular, büyük bir oy farkıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni seçti. İşte bu yüzden İstanbul halkı, ‘icraatçı ve halkçı yönetime devam’ dedi. Yalnız İstanbul’da da değil, Adana’da Zeydan Başkan, Antalya’da Muhittin Başkan, Manisa’da rahmetli Ferdi Başkan, Ankara’da Mansur Başkan ve diğer tüm Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımız, icraatlarıyla milletimizin gönlüne girdi. Milletimiz bu icraatçı ve halkçı anlayışı ülke yönetiminde de görmek için gün saymaya başladı.

"Herkes için her yerde adalet ve hürriyet hakim olacak"

İşte bu yüzden, önüne sandık geldiği anda, vatandaş bizi seçecek. Sandık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin öncülüğünde milletin iktidarını, refahı, huzuru, mutluluğu getirecek. Bunun böyle olacağını yalnızca bizler değil, 23 yılın sonunda enerjisi tükenmiş, millete verecek dermanı kalmamış, çürüyüp yozlaşmış iktidar sahipleri de biliyor. Üsküdar’ı kaybettiler, İstanbul’u kaybettiler. ‘Hayatta bizden gitmez’ dedikleri, hiç ummadıkları belediyeleri kaybettiler. Çok yakında da koltuklarını, makamlarını kaybedecekler. Onlar kaybettikçe, bu ülkenin çocukları kazanacak. Bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları, işçileri, emeklileri, memurları kazanacak. Milletin hakkı, milletin olacak. Türkiye, yıllardan beri özlediği adalete, hürriyete, berekete kavuşacak. Pazarda, okulda, hastanede, karakolda, mahkemede, sokakta…Herkes için her yerde adalet ve hürriyet hakim olacak. Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu bir kez daha gösterecek.”

"Yalana, iftiraya, şantaja karşı direneceğiz"

Kaçınılmaz sonlarını engelleyebilmek için, bir kez daha milletin iradesine göz diktiler. Halkın seçilmiş başkanını, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i alarak, milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar. Şoförleri, aileleri, eşleri, çocukları hiçbir delil yokken hapse atıyorlar. Yetmiyor; kurdukları İBB kumpas borsasıyla, yalan ifadelerle, şantajlarla, olmayan delilleri üretmeye çalışıyor, tutuklu arkadaşlarımıza ve ailelerine eziyet ediyorlar. Tüm bunlara rağmen başaramayacaklar. Biz, tıpkı dün ve bugün olduğu gibi, yine hep birlikte direneceğiz. Yalana, iftiraya, şantaja karşı direneceğiz. Mafya usulü siyasete karşı direneceğiz. Bu ülkenin dimdik ayakta duran, haklı, onurlu ve ahlaklı neferleri olarak memleketimize adaleti ve hürriyeti getirmek için çok çalışacağız ve başaracağız. Parolamız birdir, yolumuz birdir: Herkes için. Her yerde. Önce adalet! Önce hürriyet! Bu ülkenin her bir karış toprağında adalet ve hürriyet hakim olacak. Milletin iradesini hiçe sayanlar gidecek, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı."