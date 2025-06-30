Fas, elektrik sorununa Türk enerji gemisi ile çözüm arayacak!

Dış ticaret açığı Türkiye lehine 3 milyar dolara ulaşan Fas’ın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejira, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hejira, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında daha etkin bir iş birliği çağrısında bulundu.

Türkiye ve Fas etkin iş birliği yapacaklar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu görüşmenin ardından, Türkiye ve Fas arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak amacıyla etkin iş birliği yapacaklarını açıkladı. Tuzlu’nun yaptığı açıklamaya göre, iki ülke iş insanlarının daha fazla bir araya gelmesi için toplantılar düzenlenecek ve Fas'ın 2030 Dünya Kupası'ndaki altyapı projelerinde Türk firmaları önce görev alacaktı.

Faslı yetkililer Afrika Enerji Forumu’nda şirket temsilcileriyle temas kurdu

Bu görüşmenin ardından, Fas’ta sık sık yaşanan elektrik kesintilerine de çare olarak Türk enerji gemileri düşünüldü. Faslı yetkililer Afrika Enerji Forumu’nda şirket temsilcileriyle temas kurdu. Karpowership’in Afrika Satış Müdür Yardımcısı Ali Hajij forumda yaptığı konuşmada, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan yüzen enerji santrallerinin Fas için pratik ve hızlı çözümler sunabileceğini söyledi.