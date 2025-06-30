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Ünlü bebek bezi markası, Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu

Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, "ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ünlü bebek bezi markası, Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu
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Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi.

Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, "mevcut ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.

Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır.

Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."

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