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Futbolda Passolig dönemi sona erdi! Artık maçlara kimlikle girilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına vatandaş kimlik kartıyla girilebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Futbolda Passolig dönemi sona erdi! Artık maçlara kimlikle girilecek
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Türkiye Futbol Federasyonu, stadyuma girişlerde yeni dönemin başladığını resmen duyurdu. Açıklamada Süper Lig ve 1. Lig maçlarına taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabileceğini açıkladı.

"Çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yüklenecek"

Yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. 

TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

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