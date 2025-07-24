Konutta yeni finansman modeli! Emlak Konut ve TOKİ küçük tasarruflarla ev sahibi yapacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak yeni bir finansman modeli olan "Gayrimenkul Sertifikası"nın tanıtım programında konuştu.

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün gözbebeğimiz İstanbul’umuzda çok kıymetli bir toplantı vesilesi ile sizlerle bir aradayız. Hep birlikte “Damlaya damlaya ev olur” diyor; milletimizin en büyük hayallerinden birini daha gerçeğe dönüştürüyoruz.

Birikimi olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarla ev sahibi olmalarını sağlayacak çok büyük bir adım atıyor; Gayrimenkul Sertifikası’nın tanıtım programını gerçekleştiriyoruz.

Her şeyden önce şunu özellikle ifade etmek isterim. Biz son 23 yıldır olduğu gibi bugün de, insanımızın sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakmasını öncelikli hedef olarak görüyoruz.

Çünkü biz, ev sahibi olmanın, bir yuva kurmanın, çocuklarını güvenle büyütebileceğin bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev; huzurun yegâne adresidir, mutluluğun tek anahtarıdır.

“Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak”

Bu yüzden, 2002’den bu yana, “Herkes için yuva, herkes için umut” dedik ve gece gündüz demeden çalıştık.

Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacına dair fırsatlar sağladık, kampanyalar düzenledik, projeler yaptık.

“Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak” dedik; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim Projesiyle, “Yarısı Bizden” kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk.

"1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik"

Bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturduk.

Kentsel Dönüşüm projelerimiz; 81 ilimizde devam ediyor. Özellikle İstanbul’umuzu riskli yapılardan kurtarmak, o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyona yakın konutu dönüştürdük, milyonlarca İstanbulluyu güvenli evlerine kavuşturduk.

Halen 39 ilçemizin her yerinde dönüşüme hız kesmeden devam ediyoruz.

6 Şubat 2023’te asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa ediyoruz.

"Yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz"

200 bin mimar, mühendis, işçimizle; vatandaşlarımız evlerine 1 saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutumuzu okullarıyla, parklarıyla, camileriyle, tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik, kardeşlerimizin yaralarını sardık. Kalan 203 bin yuvamızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturacağız. İnanın tüm bunları aynı anda yapmak, sosyal konut projeleri üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek; 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek; Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Dünyada da zaten örneği yoktur. Bu; sağlam bir teknik altyapı, güçlü bir irade ve siyasi kararlılık gerektirir. Şimdi inşallah yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz.

Hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek için; yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl bitmeden tüm detayları milletimizle paylaşacağız. İnşallah bu azimle, bu kararlılıkla milletimizi sağlam ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz."

"Gayrimenkul Sertifikası" hisse senedi gibi alınıp satılabiliyor

Kurum, özellikle büyük şehirlerde kiraların artması ve konuta erişimin zorlaşması sebebiyle "Gayrimenkul Sertifikası"nı hayata geçireceklerini söyledi.

"Gayrimenkul Sertifikası"nın detaylarını paylaşan Bakan Kurum şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta Başakşehir’deki Damla Kent Evleriyle hayata geçiriyoruz. Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise tapunuzu elinize alıyorsunuz."

“Küçük birikimlerle büyük hayaller”

Sistemde paylı mülkiyet imkânı da olduğunu söyleyen Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor. Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında. Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje, “Küçük birikimlerle büyük hayaller” sloganıyla, her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak."

“Damlaya damlaya yuva olur”

Kurum, "Gayrimenkul Sertifikası"nın vatandaşların uygun maliyetlerle, güvenle, huzurla ev sahibi olabilmeleri için atılan en güçlü adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu proje, sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje; kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı; milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün bir ispatıdır. Onun için “Damlaya damlaya yuva olur” diyoruz. Ve biz, bu damlaları birleştirerek, vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Bu yüzden biz, her bir vatandaşımızın yüzündeki tebessümü görmek, çocuklarının güvenle büyüyeceği bir yuvaya kavuşmasını sağlamak için durmaksızın çalışacağız. Bu yolda, TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, paydaşlarımızla omuz omuza, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla; ilk etapta 5 bin konutta başlatacağımız ve hızla genişleteceğimiz Gayrimenkul Sertifikası’nın bir kez daha İstanbul’umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gösterdikleri destek için Sermaye Piyasası Kurulumuza çok teşekkür ediyorum."

Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır?

Yeni sistemde gayrimenkul sertifikası almak isteyen vatandaşlar, bankalarda ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı açarak bu sertifikalara ulaşabilecek.

Sertifikalar halka arz edilecek

Sisteme dahil edilen konut projelerinde her dairenin piyasa değeri, konumu, büyüklüğü, oda sayısı, katı ve şerefiyesi gibi özellikler dikkate alınarak belirlenecek. Sertifikalar bu değerlere göre fiyatlandırılarak halka arz edilecek.

Daireler paylara bölünecek

Proje kapsamında her daire küçük paylara bölünecek. Bu sayede konut almak için gereken yüksek bedellerin tamamı ödenmeden, daha düşük tutarlarla da yatırım yapılabilecek.

Kredi ve faiz yok

Peşinat, kredi, faiz ya da taksit gibi yükümlülükler olmadan yatırımcılar konut projelerine ortak olabilecek.

Parası olmayan için ilk adım olacak

Konut almak için yeterli parası olmayan ancak gayrimenkul sertifikası alarak projeye ortak olanlar, konutun ilerideki değer artışından da faydalanabilecek. Bu kişiler aynı zamanda sahip oldukları sertifikaları borsada alıp satabilecek, böylece hem likidite hem de yatırım esnekliği elde edebilecekler.

Anında alım-satım yapılabilecek

Yeni modelde ev alım satımında karşılaşılan tapu devri, satış işlemleri, emlak komisyonu gibi birçok zahmetli ve masraflı süreç de ortadan kalkıyor. Gayrimenkul sertifikaları sayesinde yatırımcı, konuta fiziki olarak sahip olmasa da sistem üzerinden anında alım-satım yapabilecek.