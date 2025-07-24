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Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Yangında şehit olan ekibin son anlarına kadar mücadelelerine dair görüntüler ortaya çıktı. AKUT ekibinden hayatını kaybeden 3 kahramanın fotoğrafı yürekleri dağladı.

Haber Merkezi
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Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangında şehit olan 10 kahramanın son görüntüsü ortaya çıktı. Şehit olan 3 AKUT gönüllüsünün fotoğrafı ise yürek burktu.

10 görevli hayatını kaybetti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti. Yangına müdahale eden 10 görevli, dün akşam alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

Ekibin yangın mücadelesindeki son görüntüleri ortaya çıktı

Ekibin bölgede yaptığı mücadele ise kamera kayıtlarına yansıdı. Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. Ekibin ölmeden önce çekilen bu son görüntüleri vicdanları sızlattı. AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden 3 ekip arkadaşının son fotoğrafı ise görenlerin yüreklerini dağladı.

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