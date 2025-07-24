Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı
Eskişehir'deki yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını sırasında yaşamını yitiren orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilmişti.
Gündem