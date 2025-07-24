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Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı

Eskişehir'deki yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Haber Merkezi
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Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını sırasında yaşamını yitiren orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilmişti.

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